https://news.day.az/world/1449744.html Зритель погиб в Театре Российской Армии - ВИДЕО
Зритель погиб в Театре Российской Армии - ВИДЕО
Стали известны подробности смертельного падения зрителя в московском Театре Российской Армии, сообщает Telegram-канал 112.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, трагедия произошла на концерте Сергея Трофимова. В конце выступления зрителей пригласили на сцену и мужчина, который сидел на балконе, начал спускаться к сцене, но оступился и при падении схватился за другую зрительницу Иданию Лисовскую. Она не смогла удержать мужчину и тоже упала.
Мужчина скончался, женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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