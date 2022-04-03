Британия планирует построить семь АЭС

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что Соединенное Королевство намерено построить шесть или семь атомных электростанций (АЭС) к 2050 году. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В том, что касается энергетики, приходится думать на 30, и даже 40 лет вперед. Если мы перенесемся в 2050 год, то это будет мир, в котором мы в Британии располагаем шестью или семью площадками. Этого не произойдет в ближайшие два года, но это определенно то, к чему мы можем стремиться", - сказал Квартенг.

По информации издания, власти страны 7 апреля обнародуют новую стратегию энергетической безопасности, в рамах которой правительству рекомендуется поддержать строительство минимум двух новых крупных АЭС к 2030 году. Как утверждает источник издания, к концу текущего десятилетия "атомная энергетика определенно будет занимать видное место в британской энергетической структуре".

Также сообщается, что премьер-министр Британии Борис Джонсон и Квартенг хотят, чтобы выработка электроэнергии в стране с помощью АЭС была увеличена более чем в три раза - с 7 до 24 гигаватт к 2050 году.