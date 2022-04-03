В Германии могут увеличить льготы на газ для населения
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор Германии) Клаус Мюллер заявил, что на фоне резкого роста цен на энергоносители следует увеличить льготы на газ для населения. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в связи с увеличением стоимости газа частным клиентам уже необходимо предоставлять более высокие ежемесячные скидки на потребление электроэнергии.
"Многие домохозяйства не заметят, насколько сильно выросли цены, до тех пор, пока в следующем году не будет выставлен счет за отопление, и они будут не в состоянии справиться с дополнительными платежами", - сказал руководитель регулятора.
Также он указал, что потребителям надо заранее приготовиться к растущим тратам, если скидки не будут увеличены до 2023 года.
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