В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа в страны Балтии

Глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдиса Барисса заявил, что с начала апреля российский природный газ перестал поступать в Латвию, Литву и Эстонию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что заявление России об оплате газа в рублях стало сигналом для стран Балтии о необходимости резко сократить поставки, так как на них "больше нельзя полагаться".

"С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала - чем быстрее, тем лучше", - сказал Барисс.

По его словам, сейчас в Инчукалнском газохранилище "нетипично много газа для этого периода", поэтому, считает он, поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет.