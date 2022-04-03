Трамп предрек США «экономический кошмар»

США находятся на пороге "экономического кошмара", утверждает экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он заявил, что реальные доходы в стране падают, государство "качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляция".

"Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?" - заявил политик, выступая на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

По его мнению, "радикальные демократы" во главе с президентом США Джо Байденом рискуют всем, что создало бывшее руководство страны.

Также бывший руководитель Белого дома назвал происходящее в экономике "инфляционным бедствием Байдена".