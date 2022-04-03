Более 700 животных сгорели из-за пожара на частной ферме в Хакасии

На частной животноводческой ферме в Хакасии произошел пожар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам собеседника агентства, пожар произошел вечером 2 апреля на ферме в населенном пункте Катанов. При возгорании сгорели более 700 животных, люди не пострадали.

Он добавил, что загорелись три одноэтажных деревянных строения, огонь удалось локализовать на площади 1900 квадратных метров.