Иностранцы стали реже получать российское гражданство

Число иностранных граждан, получивших российское гражданство сократилось в первые два месяца 2022 года на 15 тысяч по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ по миграционной ситуации в стране, передает Day.Az.

Так, в январе и феврале этого года российское гражданство было выдано 84 817 человек. За аналогичный период 2021 года эта цифра составила 99 873.

При этом за первые два месяца 2022 года почти на 680 человек больше стало участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. В этом году было зарегистрировано 9 293 участника, а в прошлом - 8 616.