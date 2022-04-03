В Афганистане запретили выращивать мак

Верховный лидер радикального движения "Талибан" (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада издал запрет на выращивание мака в Афганистане, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Бахтар, передает Day.Az.

Нарушителей будут судить по законам исламского права (шариат). Весь обнаруженный урожай будет уничтожен.

Помимо этого, запрещается участвовать в производстве, покупке, продаже и транспортировке наркотических веществ.

Подчеркивается, что под запрет также попадают все другие виды наркотических средств.