https://news.day.az/world/1449760.html В Афганистане запретили выращивать мак
В Афганистане запретили выращивать мак
Верховный лидер радикального движения "Талибан" (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада издал запрет на выращивание мака в Афганистане, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Бахтар, передает Day.Az.
Нарушителей будут судить по законам исламского права (шариат). Весь обнаруженный урожай будет уничтожен.
Помимо этого, запрещается участвовать в производстве, покупке, продаже и транспортировке наркотических веществ.
Подчеркивается, что под запрет также попадают все другие виды наркотических средств.
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