Брифинг Минобороны РФ

Авиация ВКС России поразила в течение ночи 51 военный объект Украины, в том числе две артиллерийские батареи и две установки РСЗО. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины. Среди них: четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал он.

Также средствами ПВО ВС РФ сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата.

Как сообщил Конашенков, российская армия уничтожила 125 самолетов, 88 вертолетов и 383 беспилотника с начала специальной военной операции в Украине. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, и 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1 903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 781 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

По его словам, сегодня средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка.