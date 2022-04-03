Мощный взрыв в Кабуле

Мощный взрыв произошел в воскресенье в одном из крупнейших пунктов по обмену валюты в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, взрыв произошел в районе Сарай Шахзада. В результате инцидента имеются жертвы. Позднее министерство внутренних дел правительства, сформированного в стране радикальным движением "Талибан", сообщило о ранении 10 человек.

По данным МВД, ранним утром неизвестный бросил гранату в помещение обменного пункта в районе Сарай Шахзада с целью ограбления. Преступнику удалось скрыться.

Силы безопасности талибов начали расследование инцидента, проводится спецоперация по поимке преступника.