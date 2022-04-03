Сводка Генштаба Украины

Идет отвод войск РФ по отдельным направлениям, говорится в сводке Генштаба Украины на утро 3 апреля, передает Day.Az со ссылкой на УНИАН.

Сообщается, что морально-психологическое состояние личного состава ВС РФ и уровень мотивации остается крайне низким.

"Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение.

Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях в Украине. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Российские войска продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях...

На Донбассе ВСУ отбили 6 атак войск РФ, уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники.

Сбиты 2 самолета, один вертолет, один БПЛА и 4 крылатые ракеты ВС России.

Украинская авиация продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам", - говорится в сводке Генштаба Украины.