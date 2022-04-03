https://news.day.az/world/1449795.html Кабмин Пакистана отправлен в отставку
Кабмин Пакистана отправлен в отставку
Кабинет министров Пакистана распущен, но премьер Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности. Об этом сообщил в воскресенье государственный министр информации и телерадиовещания страны Фаррух Хабиб на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Премьер-министр продолжит исполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 конституции, кабинет министров распущен", - написал министр.
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