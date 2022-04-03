Кабмин Пакистана отправлен в отставку

Кабинет министров Пакистана распущен, но премьер Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности. Об этом сообщил в воскресенье государственный министр информации и телерадиовещания страны Фаррух Хабиб на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр продолжит исполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 конституции, кабинет министров распущен", - написал министр.