В Китае выявили новый подтип «омикрон-штамма» коронавируса

Государственные СМИ Китая сообщили о 13 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зарегистрированных за минувшие сутки, среди которых зафиксирован новый подтип "омикрон-штамма", пишет Bloomberg. Отмечается, что из 13 тыс. случаев 12 тыс. были бессимптомными, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местных властей, новый вариант происходит из ветки "омикрон-штамма" BA.1.1, при этом он не совпадает с другими ранее выявленными вариантами коронавируса.