В России фура с пивом протаранила грузовик с пельменями

В Свердловской области столкнулись грузовые машины Mercedes и DAF, перевозившие 13 тонн пива и 15 тонн пельменей. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на областную автоинспекцию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По предварительной информации, 53-летний водитель Mercedes с полуприцепом, двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга, не учел погодные и метеорологические условия. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым DAF", - рассказали в ведомстве.

В больнице Красноуфимка выяснилось, что человек за рублем Mercedes был трезвый, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался всего один раз. Стаж вождения - 30 лет.

В результате участники аварии не пострадали, продукты рассыпаны не были.