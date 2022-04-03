Закрыта единственная дорога, связывающая Армению с Россией

Дорога из Грузии в Россию через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Верхний Ларс" (граница с Грузией) закрылась для всех видов транспортных средств.

Об этом в воскресенье сообщает Day.Az со ссылкой на департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В сообщении говорится, что на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение транспортных средств из-за опасности схода лавины.

Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.