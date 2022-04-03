https://news.day.az/world/1449876.html Совбез ООН проведет заседание по Украине - дата
Совбез ООН проведет заседание по Украине - дата
Совет Безопасности ООН 5 апреля проведет заседание, посвященное ситуации на Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном графике всемирной организации.
Как ожидается, консультации пройдут в первой половине дня по местному времени. Конкретная тема заседания не обозначена.
В апреле в Совете Безопасности ООН председательствует Великобритания.
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