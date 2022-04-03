Совбез ООН проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН 5 апреля проведет заседание, посвященное ситуации на Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном графике всемирной организации.

Как ожидается, консультации пройдут в первой половине дня по местному времени. Конкретная тема заседания не обозначена.

В апреле в Совете Безопасности ООН председательствует Великобритания.