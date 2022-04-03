Парижане необычным образом протестуют против Макрона

Жители Франции принесли на протест в Париже огромный плакат, на котором изображен президент республики Эмманюэль Макрон с фингалом под глазом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Французы вышли протестовать из-за недовольства политикой Макрона, которому через девять дней предстоит участвовать в президентских выборах, чтобы попытаться пройти на второй президентский срок.

Многие участники акции протеста пришли в традиционных "желтых жилетах" и принесли с собой плакаты и флаги. Большинство людей недовольны тем, что Макрон уделяет много внимания внешней политики и ситуации в Украине, в то время как во Франции стремительно ухудшается экономическая ситуация.

Основные претензии связаны с ростом цен на газ, электроснабжение и топливо. Кроме этого, во Франции выросли цены на продукты.