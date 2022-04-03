Над Ла-Маншем пропал самолет

Французские и британские спасательные службы ведут поиски пропавшего над проливом Ла-Манш легкомоторного самолета, на борту которого находилось два человека. Как передает Day.Az, об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Info.

По данным префектуры зоны Ла-Манша и Северного моря, легкомоторный самолет, вылетевший из Уэллсборна (Великобритания) и направлявшийся в Ле-Туке (Франция), пропал над Ла-Маншем 2 апреля. В последний раз его сигнал был зафиксирован примерно в 45 км от мыса Данженесс.

В поисково-спасательной операции задействованы вертолет и спасательный катер военно-морских сил Франции, а также самолет британской береговой охраны.