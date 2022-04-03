Европе грозит голод

Отказ от российского природного газа и отсутствие поставок зерна в Европу грозит жителям континента голодом. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, такое мнение выразил автор иранского издания Farda.

В статье, в частности, приводится прогноз бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. Он предполагает рост стоимости хлеба в стране вчетверо в случае срыва посевных работ в Украине, а также отсутствия поставок зерна из России.

Если цены в Польше достигнут к концу года 2,4 евро, то в Германии они могут подскочить до 10 евро. Рост стоимости продуктов грядет и в других странах, убежден автор. Ведь на Россию и Украину приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, а его сокращение неизбежно приведет к подорожанию продовольствия во всем мире.

Еще одной опасностью журналист называет энергетический кризис, который уже отразился на стоимости энергии и автомобильного топлива в Европе,