Машина наехала на ребенка в Петербурге

Ребенок получил серьезные травмы, перебегая дорогу на переходе в Санкт-Петербурге. В распоряжении РЕН ТВ появилась видеозапись момента наезда на подростка, передает Day.Az.

Инцидент произошел на перекрестке Пискаревского проспекта. Двое ребят побежали по "зебре", когда горел запрещенный сигнал светофора. Одного из мальчиков сбила иномарка. Он отлетел на несколько десятков метров.