https://news.day.az/world/1449902.html Страшная трагедия в одной из тюрем Эквадора - более десяти погибших
Страшная трагедия в одной из тюрем Эквадора - более десяти погибших
По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Куэнка на юге страны. Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщает телеканал teleSUR.
Отмечается, что еще 10 заключенных получили ранения, 52 удалось сбежать. Причиной столкновений могло стать соперничество между представителями различных криминальных группировок.
Полиция в настоящий момент работает над восстановлением порядка в пенитенциарном учреждении.
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