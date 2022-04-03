Страшная трагедия в одной из тюрем Эквадора

По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Куэнка на юге страны. Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщает телеканал teleSUR.

Отмечается, что еще 10 заключенных получили ранения, 52 удалось сбежать. Причиной столкновений могло стать соперничество между представителями различных криминальных группировок.

Полиция в настоящий момент работает над восстановлением порядка в пенитенциарном учреждении.