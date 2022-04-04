В Японии произошли три землетрясения

Три землетрясения менее чем за час произошли в префектуре Исикава на западном побережье Японии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило 4 апреля японское издание NHK со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Первые два землетрясения произошли с интервалом две минуты в 10.26 и 10.28 (4.26 и 4.28 бакинское время соответственно), магнитуда составляла 4,3 и 4,1. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Третье землетрясение произошло там же в 11.18 (5.18 бакинское время), магнитуда составила 4,0.

Максимальная сила толчков составила четыре балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами нет.

Данные о жертвах и разрушениях также отсутствуют.