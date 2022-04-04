Лодка с мигрантами потерпела крушение в Средиземноморье, много погибших

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди рассказал, что свыше 90 мигрантов погибли в водах Средиземного моря после крушения лодки. Как передает Day.Az, об этом сообщается на Твиттере верховного комиссара.

Инцидент произошел несколько дней назад. Порядка100 человек покинули Ливию на переполненной лодке, которая направлялась в Европу.

Во время пересечения Средиземного моря произошло кораблекрушение. Лодка подала сигнал бедствия. Коммерческое судно пришло на помощь. Удалось спасти оставшихся в живых - четырех человек.

По словам выживших, они находились в море как минимум четыре дня.

Ранее сообщалось, что представители Франции и Великобритании обвиняют друг друга в гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, которые пытались доплыть до Великобритании. По мнению Лондона, Париж не справляется с охраной своего берега, Британия хочет отправить на континент собственные патрули.