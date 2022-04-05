В США полиция поймала бродящего по городу тюленя

Бродячий тюлень был пойман, когда гулял по городу Саутгемптону на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, сообщает агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Полиция города Саутгемптона сообщила, что примерно в 6:30 утра в воскресенье им позвонил человек, который видел бродячее животное, позже идентифицированное как фокид, или безухий тюлень. Он стоял у магазина напитков примерно в 150 метрах от реки Пеконик в Риверхеде.

Когда прибыли полицейские, тюлень убежал на юго-запад в сторону мотеля, но в конце концов был загнан в угол и взят под стражу.

По данным полиции, тюлень был передан в Риверхедский фонд морских исследований и сохранения видов.