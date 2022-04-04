Автобус упал с моста в Подмосковье

Рейсовый автобус с 20 пассажирами в салоне упал с моста в Подмосковье. Об этом сообщило издание Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По имеющимся данным, ДТП произошло на трассе М-9, у поворота на деревню Матренино Волоколамского района. Во время движения автобус начал вилять, а, оказавшись на мосту, снес металлическое ограждение и упал с эстакады вниз. На место происшествия прибыли шесть бригад скорой помощи и вертолеты.

В ДТП погибли два человека и 18 пострадали.