Изменение климата может стоить бюджету США $2 трлн в год

В Белом доме полагают, что наводнения, пожары и засуха, вызванные изменением климата, могут к концу века серьезно сократить ежегодный федеральный бюджет США. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оценка, проведенная по поручению президента Джо Байдена в мае прошлого года, показала, что верхний предел ущерба от изменения климата для бюджета к концу века может составить 7,1% годовых потерь доходов, что равно примерно $2 трлн по нынешнему курсу.

Анализ показал, что федеральное правительство может тратить дополнительно от $25 млрд до $128 млрд в год на такие расходы, как ликвидация последствий стихийных бедствий на побережье, страхование от наводнений, тушение лесных пожаров и предотвращения и ликвидация последствий наводнений на федеральных объектах.