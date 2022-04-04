Брифинг минобороны РФ

Оперативно-тактическая авиация ВКС России в течение ночи поразила 14 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления и две пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М1". Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления, две пусковые установки ЗРК "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооруженных сил (ВСУ)", - сказал он.

По его словам, также российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Украины "в районах населенных пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новоселка".

ЗРК "Бук-М1" предназначен для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других аэродинамических объектов во всем диапазоне их практического применения в условиях интенсивного радиопротиводействия, а также для борьбы с тактическими баллистическими ракетами, противорадиолокационными ракетами и другими элементами высокоточного оружия воздушного и наземного базирования, поражения надводных и наземных радиолокационных целей. Зона поражения по дальности - от 3 до 45 км, по высоте - от 0,025 до 22 км. Скорость поражаемых целей - до 1200 м/c.

Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России с начала проведения специальной военной операции в Украине уничтожили 392 БЛА, 211 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 1 936 танков и других бронированных машин украинских вооруженных сил (ВСУ).

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 91 вертолет, 392 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 936 танков и других боевых бронированных машин, 211 установок реактивной системы залпового огня, 833 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 810 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.