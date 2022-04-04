Оперативная сводка Генштаба ВСУ

Российская Федерация начала скрытую мобилизацию и намерена привлечь к войне против Украины около 60 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 4 апреля.

Противник планирует укомплектовать подразделения устаревшей техникой, которую не использовали десятилетиями.

По данным Генштаба, военно-политическое руководство Российской Федерации начало мероприятия скрытой мобилизации резервистов, с целью приведения воинских частей до штатов военного времени. Предпочтение отдают лицам, уже имеющим боевой опыт. При этом мобилизовывают рядовой, сержантский и офицерский состав.

Отмечается, что РФ скрыто мобилизует жителей отдельных регионов: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Российское командование хочет привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.

"Укомплектование вооружением и военной техникой в штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет", - говорится в сводке.

В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают отбивать атаки противника на всех направлениях.

На территории Донецкой и Луганской областей войсками Украины за минувшие сутки отбито семь российских атак, уничтожено две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет ВС РФ с расчетом.

Зенитно-ракетными войсками Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поражено 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилоты совершили аварийную посадку на аэродроме Ростов.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистических центрах. Украинские истребители предотвращают деятельность авиации противника на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.