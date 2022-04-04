Рабочие на экскаваторе чудом спасли женщину с ребенком - ВИДЕО
Очевидец запечатлел спасательную операцию с использованием спецтехники, случившуюся 29 марта на озере в городе Сучжоу (провинции Цзянсу, КНР).
Как передает Day.Az со ссылкой на rai77, женщина, находясь за рулём автомобиля, отвлеклась на плач своего ребёнка и не справилась с управлением транспортного средства, после чего оказалась заблокированной в салоне на середине озера.
Находившиеся поблизости строители на плавучей площадке приблизились к тонущему автомобилю и при помощи ковша экскаватора удерживали его на поверхности водоёма, пока один из рабочих при помощи молотка пробил лобовое стекло и вытащил мать с ребёнком, которые выжили, а позже были отправлены в больницу.
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