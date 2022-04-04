https://news.day.az/world/1450058.html Парикмахер, ожидая клиентов, чудом не оказался под колёсами автомобиля в Китае - ВИДЕО
Парикмахер, ожидая клиентов, чудом не оказался под колёсами автомобиля в Китае - ВИДЕО
Камера наблюдения, установленная в парикмахерской, находящейся в городе Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь, КНР), 27 марта зафиксировала драматичное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на rai77, работник салона красоты пережил волнительные моменты в своей жизни, когда потерявший управление автомобиль пробил стеклянную витрину и въехал в помещение.
В момент аварии в парикмахерской, к счастью, не было клиентов. Виновник происшествия, перепутавший педали на своём транспортном средстве, возместит все убытки пострадавшему заведению.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре