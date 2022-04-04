https://news.day.az/world/1450078.html Крупный пожар в России - ВИДЕО
Крупный пожар в России - ВИДЕО
Пожар начался на складе пиломатериалов в Биробиджане. Огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Загорелась кровля в деревоперерабатывающем цеху. На месте работают 22 сотрудника МЧС России.
"Площадь пожара - 3 тысячи квадратных метров. Подняты резервные караулы", - сообщили в МЧС региона.
Тушение пожара продолжается. Информации о пострадавших нет. Известно, что в момент пожара на месте не оказалось владельцев склада.
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