Крупный пожар в России

Пожар начался на складе пиломатериалов в Биробиджане. Огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Загорелась кровля в деревоперерабатывающем цеху. На месте работают 22 сотрудника МЧС России.

"Площадь пожара - 3 тысячи квадратных метров. Подняты резервные караулы", - сообщили в МЧС региона.

Тушение пожара продолжается. Информации о пострадавших нет. Известно, что в момент пожара на месте не оказалось владельцев склада.