Над Курилами заметили гигантские линзовидные облака

Жительница Курильска сняла на видео гигантские линзовидные облака, нависшие над городом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает телеканал, линзовидные облака часто показываются в небе над Курильском, но в таком количестве островитянка увидела их первый раз.

"Облака стояли весь день, практически не двигались. Опубликовала снимки в соцсетях, а в комментариях ответила женщина, которая раньше жила на Курилах. Сказала, что, значит, весна придет не скоро. Видимо, такая примета есть", - рассказала местная жительница.

Линзовидные облака формируются в гребнях воздушных волн между слоями. Их отличительная особенность - неподвижное положение.