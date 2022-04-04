В Италии умер сын бывшего короля Афганистана

Принц Надир Захир, третий сын бывшего короля Афганистана Захир-Шаха, умер в понедельник в Риме, где проживал в эмиграции с 1973 года вместе с остальными членами монаршей семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Afghan news со ссылкой на его сына принца Мустафу, который сообщил, что его отец будет похоронен в Риме.

По информации портала, у бывшего короля Афганистана Мохаммада Захир-Шаха было в общей сложности восемь детей, шесть сыновей и две дочери. Титул главы королевского дома носил принц Ахмад-Шах (1934 года рождения), второй сын монарха. Умерший принц был 1941 года рождения и мог стать наследником престола.

40-летнее правление Захир-Шаха было самым долгим периодом мира и относительного процветания Афганистана в XX веке: страна двигалась по пути реформ и экономического развития, поддерживая дружеские отношения с соседями, в том числе с СССР.

При короле в 1964 году была принята конституция, где декларировалось право на создание общественных организаций и политических партий, а роль духовенства в сфере образования и судопроизводства была существенно ограничена. В 1965 году был разработан новый закон о выборах, впервые предоставивший избирательные права женщинам.

Антимонархический переворот 1973 года произошел в момент, когда король находился на отдыхе в Италии. Захир-Шах смог вернуться на родину только в 2002 году после отстранения от власти талибов в результате операции многонациональных сил. Согласно конституции, принятой в 2004 году, Захир-Шах был объявлен "отцом нации", но не получил никакой реальной власти или постов. До своей смерти в 2007 году он проживал в кабульском дворце Арамсарай, где периодически встречался с вождями афганских племен.