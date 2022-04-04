Шанхай борется с ковидом

Власти Шанхая потребовали от 26 миллионов жителей дважды пройти тест на коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, распоряжение отдано на фоне роста числа заражений ковидом, несмотря на то, что фактически на территории Шанхая действует локдаун. Власти сообщили, что за сутки выявлены 8 тысяч бессимптомных случаев коронавируса и свыше 400 случаев с выраженной симптоматикой.