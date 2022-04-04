В Нидерландах в результате взрыва газа обрушился жилой дом

Жилой дом на востоке Нидерландов полностью обрушился из-за взрыва газа. Два человека спасены, по крайней мере один находится под завалами, сообщила в понедельник в Twitter голландская пожарная служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в понедельник утром в городе Олдензале. Два человека были извлечены из-под завалов и доставлены в больницу.

Еще один человек по-прежнему находится под завалами. "С ним установлен контакт, спасатели делают все возможное, чтобы освободить его", - отметили в пожарной службе. К работам привлечены специально обученные собаки, чтобы убедиться, что других людей под завалами нет.