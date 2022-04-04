В Великобритании разрешат платить стейблкоинами

Британские власти намерены на законодательном уровне отрегулировать использование стейблкоинов (криптовалюты, которая обеспечена традиционным ценным активом, например золотом) в качестве платежного средства. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минфина Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство подтвердило свое намерение законодательно регулировать некоторые стейблкоины, используемые в качестве средства платежа. Причина для подобных действий состоит в том, что определенные стейблкоины имеют потенциал стать широко распространенным средством платежа, в том числе для розничных клиентов, что способствует расширению выбора потребителя", - сказано в нем.

Ведомство указало, что в течение нынешнего года будет изучена возможность регулирования более широкого круга операций с криптоактивами ввиду их "продолжающегося распространения по всему миру".