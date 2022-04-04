Эрдоган и Шольц обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Офиса президента Турции в Twitter.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили региональные вопросы, в том числе турецко-германские отношения и спецоперацию РФ в Украине.