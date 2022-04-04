https://news.day.az/world/1450204.html Эрдоган и Шольц обсудили ситуацию в Украине
Эрдоган и Шольц обсудили ситуацию в Украине
Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Офиса президента Турции в Twitter.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили региональные вопросы, в том числе турецко-германские отношения и спецоперацию РФ в Украине.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре