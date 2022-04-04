Саудовская Аравия повысила цены на майские поставки нефти во все регионы
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди арамко") повысила цены на майские поставки нефти для клиентов во всех регионах. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки. В частности, цена на сорт Arab Light для Азии увеличится примерно на $4,4 по сравнению с актуальными ценами на апрельские поставки.
Кроме того, премия к сорту Arab Light на американском рынке составит в мае $5,65 за баррель, что является рекордным показателем.
Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии как минимум на $2,7 за баррель, а для США - на $2,2 за баррель.
Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца, однако ценовая политика была существенно пересмотрена из-за ситуации в Украине, которая оказала влияние на глобальный рынок нефти.
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