Лавров назвал условие для саммита Путина и Зеленского

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться после достижения результата на российско-украинских переговорах, чтобы его закрепить.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

"Про то, когда может состояться саммит президентов России и Украины, тоже президент Путин не раз говорил - как только будет результат. Для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван", - сказал он.