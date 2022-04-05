В России столкнулись 2 судна

Столкновение двух маломерных плавсредств произошло в Астраханской области в Камызякском районе, есть пострадавшие, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Астраханской области в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В оперативную дежурную смену поступила информация о столкновении двух маломерных плавсредств в Камызякском районе, поселок Кировский, по улице Гагарина, 2 на реке Кизань. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В результате инцидента троих человек спасли и госпитализировали, на данный момент спасатели ищут еще двоих.