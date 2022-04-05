https://news.day.az/world/1450247.html В России столкнулись 2 судна
В России столкнулись 2 судна
Столкновение двух маломерных плавсредств произошло в Астраханской области в Камызякском районе, есть пострадавшие, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Астраханской области в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В оперативную дежурную смену поступила информация о столкновении двух маломерных плавсредств в Камызякском районе, поселок Кировский, по улице Гагарина, 2 на реке Кизань. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
В результате инцидента троих человек спасли и госпитализировали, на данный момент спасатели ищут еще двоих.
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