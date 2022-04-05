Эрдоган и Токаев обсудили ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждена региональная проблематика с акцентом на события в Украине.

Лидеры также обменялись мнениями относительно шагов по укреплению турецко-казахстанских связей.

Президент Турции отметил, что ситуация в Украине еще раз показала значимость развития "Центрального коридора", пролегающего через Каспийское море по маршруту Восток-Запад. В этом контексте он указал на возникшую необходимость обеспечения полной свободы в сфере перевозок между Турцией и Казахстаном. По словам турецкого лидера, было бы полезно предпринять конкретные шаги в этом направлении.

Лидеры также поздравили друг друга по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамадан.