США предрекли банкротство

Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли считает, что политика администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена приведет страну к банкротству.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Fox News.

"Америку не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь, от которых зависит наша национальная безопасность", - заявила дипломат, комментируя возросшие расходы бюджета.

Она уверена, что США переживают худшие времена для подобной политики, и теперь будущее государства находится под угрозой.

Также она убеждена, что Байден и Конгресс США подрывают внутренние основы всемирного лидерства страны, "вместо того, чтобы отстаивать нашу свободу и жизненно важные интересы".

Экс-постпред в ООН также выразила мнение, что обе партии в Конгрессе в настоящее время заражены "пандемией перерасхода": траты бюджета на треть выше доковидного уровня, а Белый дом собирается поднять налоги на $2,5 трлн. Такая мера грозит лишить будущего молодых американцев, полагает она.

Согласно ее прогнозу, это закончится "банкротством" Соединенных Штатов.

Кроме того, она указала, что госдолг США превысил отметку в $30 трлн и за десять лет увеличился втрое. При этом он будет расти и дальше, предупредила Хейли.

"Государственный долг ведет нас в никуда, но откуда-то он берется - и это американский народ", - добавила она.

Недавно бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся на пороге "экономического кошмара".