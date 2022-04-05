Греция погасила весь свой долг перед МВФ

Греция выплатила последние транши своего долга Международному валютному фонду (МВФ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении министра финансов страны Христоса Стайкураса.

"Греция сегодня завершила погашение долга перед Международным валютным фондом, - сказал министр. - Это погашение, как известно, было начато, продолжено и завершено правительством [правящей партии] "Новая Демократия".

Таким образом закрывается история, которая началась в мае 2010 года, когда Греция подала в фонд заявку на финансовую поддержку. Это очень позитивное событие в результате эффективной экономической политики, проводимой нынешним правительством, которое, как заявляет и Европейский механизм стабильности, "посылает рынкам позитивный сигнал о финансовом положении страны, укрепляет профиль госдолга и обеспечивает экономию госбюджету в размере €230 млн на благо греческого общества".

Стайкурас отметил, что власти, "полностью осознавая большие трудности и новые внешние вызовы, с ответственностью, решимостью и уверенностью в экономических и социальных силах страны продолжат делать Грецию сильнее во всех отношениях, с более продуктивной, открытой и социально более справедливой экономикой".

Сумма, которую Греция выплатила для окончательного погашения долга, не называется. Известно, что в марте 2021 года Греция досрочно выплатила Международному валютному фонду €3,3 млрд долга, который должен был бы выплачиваться до 2 декабря 2022 года. На тот момент было выплачено 6 млрд евро из общей суммы около €8,8 млрд, полученных в виде кредитов от МВФ до лета 2019 года, т.е. около 75% общей суммы.