Министр обороны США обсудил с украинским коллегой военную помощь Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым обсудил американскую поддержку, оказываемую Киеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

Остин подтвердил приверженность США "обеспечению оборонительными летальными средствами" Киева. Глава американского оборонного ведомства также напомнил о недавно анонсированном пакете мер в рамках "инициативы оказания помощи Украине в области безопасности на сумму $300 млн, в результате чего общая сумма обязательств США по оказанию помощи <...> составила более $1,6 млрд", говорится в заявлении Кирби.

Как отмечает пресс-служба, Остин также заявил об обязательствах США "использовать все доступные инструменты для документирования и обмена информацией" по ситуации в Украине.