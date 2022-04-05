Вучич и его партия победили на выборах в Сербии

Действующий президент Сербии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов с результатом 58,57%, а его Сербская прогрессивная партия получила наибольшее количество мандатов в парламенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, таковы предварительные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК), которые сообщил ее глава Владимир Димитриевич.

Согласно данным РИК, Вучич (коалиция "Вместе можем все") побеждает с результатом 58,57%, на втором месте идет экс-глава Генштаба Здравко Понош (коалиция "Объединенные для победы Сербии") с 18,35%, на третьем - Милош Йованович с 5,96%.

Далее следует Бошко Обрадович (коалиция "Патриотический блок") с результатом 4,37%, Милица Джурджевич-Стаменковски (партия "Заветники") набирает 4,25%, Биляна Стойкович (коалиция "Мы должны") - 3,21%, Бранка Стаменкович ("Суверенисты") - 2,03%, Миша Вацич (коалиция "Сербский патриот") - 0,87%.

В парламентских выборах больше всего мандатов получила коалиция Александара Вучича "Вместе можем все", набрав 42,97%, на втором месте с 13,6% идет коалиция "Объединенные для победы Сербии" во главе с Мариникой Тепич, на третьем с 11,48% находится коалиция во главе с Социалистической партией Сербии Ивицы Дачича, коалиция НАДА получает 5,38% голосов, список "Мы должны" - 4,65%, "Бошко Обрадович - Патриотический блок" - 3,83%, "Милица Джурджевич-Стаменковски - Сербская партия "Заветники" - 3,74%. Остальные партии не смогли преодолеть порог в 3%.

Президентские и внеочередные парламентские выборы прошли в Сербии в воскресенье. Одновременно были проведены выборы в городской совет Белграда, а также в советы 12 сербских муниципалитетов. Согласно данным избиркома, правом голоса в Сербии обладают 6 502 307 граждан. Из-за демарша властей непризнанного Косова голосование на президентских и парламентских выборах впервые не проходило на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Сербы из Косова были вынуждены отправиться в Центральную Сербию, чтобы воспользоваться своим конституционным правом.

В ходе контроля избирательного процесса наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ отметили высокую явку. В свою очередь делегация Совета Федерации по наблюдению за президентскими и внеочередными парламентскими выборами в Сербии не зафиксировала серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на их результаты.