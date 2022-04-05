Турция и США запустили Совместный стратегический механизм, направленный на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества между странами, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"В соответствии с обязательством, взятым на себя президентами (Реджепом Тайипом) Эрдоганом и (Джо) Байденом во время их встречи в Риме в октябре 2021 года, Турция и Соединенные Штаты запустили 4 апреля в Анкаре Стратегический механизм Турция-США", - говорится в совместном заявлении сторон, распространенном МИД Турции.

Согласно пресс-релизу, в этом контексте замглавы МИД Турции Седат Онал и замгоссекретаря США Виктория Нуланд провели в понедельник переговоры в столице Турции, Анкаре.

Стороны обсудили темы, представляющие взаимный интерес для обеих стран, включая экономическое и оборонное сотрудничество, борьбу с терроризмом, а также региональные и глобальные вопросы.

США приветствовали усилия Турции "по справедливому и дипломатическому урегулированию путем переговоров" украинского кризиса.

Стороны также подчеркнули свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

В документе отмечается, что замминистра торговли США Мариса Лаго посетит Анкару 5-6 апреля для "продвижения целей экономического и торгового сотрудничества в рамках Стратегического механизма".

Кроме того, в заявлении говорится, что Турция и США планируют провести встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран в рамках Механизма уже в этом году.