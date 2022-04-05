США тайно испытали гиперзвуковую ракету

Телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщает, что США в середине марта тайно провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты, но не сообщали об этом, чтобы "избежать усиления напряженности с Россией".

Как передает Day.Az, отмечается, что испытание ракеты произошло во время подготовки президента США Джо Байдена к визиту в Европу, в ходе которого он в том числе посетил лагерь украинских беженцев в Польше.

"США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но молчали на протяжении двух недель, чтобы избежать усиления напряженности с Россией, когда президент Джо Байден собирался поехать в Европу", - сообщил телеканал, ссылаясь на осведомленный источник в сфере обороны.

По данным телеканала, США запустили ракету концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin. Запуск был осуществлен с бомбардировщика Б-52.