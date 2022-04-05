России предрекли рекордную прибыль от продажи нефти и газа

Прибыль России от продажи нефти и газа в 2022 году может стать рекордной, несмотря на введенные санкции. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прогнозируется, что в 2022 году Москва может получить почти 321 миллиард долларов, что более чем на треть превышает показатели прошлого года, если импортеры не введут соответствующее эмбарго. Экономисты Института международных финансов предрекли, что "с учетом действующих санкций значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, продолжится".

По их подсчетам, Россия также может получить рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое может достичь 240 миллиардов долларов.