Власти Британии захотели выпустить собственный токен

Власти Великобритании захотели выпустить собственный невзаимозаменяемый токен (NFT), используемый для регистрации прав на цифровые активы, пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автором инициативы выступил министр финансов Риши Сунак. Он обратился к Королевскому монетному двору с просьбой выпустить правительственный NFT "к лету". Об этом рассказал глава департамента финансовых услуг Казначейства (министерства финансов) Джон Глен.

Такой шаг, по словам Глена, призван утвердить лидерство британского правительства в сфере цифровых активов, а также позволит более тщательно контролировать ее во избежание нарушений.

Кроме того, планы властей включают интеграцию определенных стейблкоинов (токенов, обеспеченных фиатными валютами) в финансовую систему Великобритании, разработку щадящего режима регулирования торговли криптовалютами, включая биткоин, а также стимулирование развития основанных на блокчейне децентрализованных автономных организаций (DAO).