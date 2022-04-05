https://news.day.az/world/1450281.html Девочка-гимнастка упала с высоты в цирковом училище в Москве - ВИДЕО
Девочка-гимнастка упала с высоты в цирковом училище в Москве - ВИДЕО
Несчастный случай произошел в Москве в цирковом училище имени Румянцева. В ходе отработки трюков с трапеции сорвалась 11-летняя гимнастка.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на представленных кадрах видно, что четыре девочки отрабатывали различные упражнения, неожиданно одна из них упала с трапеции.
Девочка упала на разложенные внизу маты, но высота была слишком большой.
По предварительным данным, ребенок получил травму плеча.
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