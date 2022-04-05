Девочка-гимнастка упала с высоты в цирковом училище в Москве

Несчастный случай произошел в Москве в цирковом училище имени Румянцева. В ходе отработки трюков с трапеции сорвалась 11-летняя гимнастка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на представленных кадрах видно, что четыре девочки отрабатывали различные упражнения, неожиданно одна из них упала с трапеции.

Девочка упала на разложенные внизу маты, но высота была слишком большой.

По предварительным данным, ребенок получил травму плеча.